Угода про асоціацію є дорогою України до ЄС – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Угода про асоціацію з Європейським союзом є передумовою для подальших кроків держави до вступу в ЄС. На цьому наголосив Президент Петро Порошенко, виступаючи на Форумі бізнес-асоціацій, передає кореспондент УНН.
“Дорожньою картою для нас є угода про асоціацію з європейським союзом, яка вступила в дію також цієї осіні, першого вересня”, — сказав П.Порошенко.
За його словами, її втілення в життя — це чітка передумова для подальших кроків держави до євроінтеграції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Концепція "Східне партнерство+" включена в фінальну резолюцію саміту СхП
“Ця угода є нашою дорогою до Євросоюзу. І ця дорога приносить свої плоди — за 10 місяців поточного року експорт до країн ЄС на 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І частка ЄС в загальному балансі зовнішньох торгівлі України складає вже 43%”, — підкреслив Президент.