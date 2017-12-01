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Угода про асоціацію є дорогою України до ЄС – Президент

Угода про асоціацію є дорогою України до ЄС – Президент

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Угода про асоціацію з Європейським союзом є передумовою для подальших кроків держави до вступу в ЄС. На цьому наголосив Президент Петро Порошенко, виступаючи на Форумі бізнес-асоціацій, передає кореспондент УНН.

“Дорожньою картою для нас є угода про асоціацію з європейським союзом, яка вступила в дію також цієї осіні, першого вересня”, — сказав П.Порошенко.

За його словами, її втілення в життя — це чітка передумова для подальших кроків держави до євроінтеграції.

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“Ця угода є нашою дорогою до Євросоюзу. І ця дорога приносить свої плоди — за 10 місяців поточного року експорт до країн ЄС на 30% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. І частка ЄС в загальному балансі зовнішньох торгівлі України складає вже 43%”, — підкреслив Президент.

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