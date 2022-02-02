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Соглашение между Украиной и Турцией о свободной торговле и введение Дня работника ЗАГСа: повестка дня Кабмина

Соглашение между Украиной и Турцией о свободной торговле и введение Дня работника ЗАГСа: повестка дня Кабмина

Киев • УНН

 • 18847 просмотра

Киев. 2 Февраля. УНН.Кабинет Министров Украины на заседании в среду, 2 февраля, планирует рассмотреть, в частности, соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией, а также введение профессионального праздника Дня работника органа государственной регистрации актов гражданского состояния. Об этом информируетУННсо ссылкой на повестку дня Кабмина.

Детали

Как отметили, День работника ЗАГСа предлагают праздновать 11 февраля.

А соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией будет способствовать развитию торговли между Украиной и Турецкой Республикой, увеличению экспорта, созданию новых рабочих мест, передаче технологий, обмену опытом, созданию благоприятных условий для улучшения доступа к товарам и услугам на рынки Украины и Турецкой Республики.

Кроме этого, правительство планирует принять ряд проектов и постановлений, в частности:

- Об утверждении правил разработки рабочих проектов землеустройства

- Об утверждении порядка контроля за использованием высвобожденных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей

- Об утверждении порядка подачи жалобы на налоговое уведомление лицу-нерезиденту, не зарегистрированному как плательщик налога на добавленную стоимость, и отправки решения по результатам ее рассмотрения

- О внесении изменений в порядок и условия предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на реализацию программы “Способная школа для лучших результатівˮ

- О внесении изменений в порядок выплаты денежной компенсации лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты за поднаем (наем, аренду) ими жилых помещений и определению ее размера и условий выплаты

- О внесении изменения в пункт 2 порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления мероприятий по поддержке реализации государственной политики в сфере транспорта

- О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно осуществления габаритно-весового контроля и признании такими, что утратили силу, некоторых постановлений Кабинета Министров Украины

- О внесении изменений в порядок льготного ипотечного кредитования внутренне перемещенных лиц за счет средств гранта, предоставленных Кредитным учреждением для восстановления (KfW)

- О внесении изменений к некоторым постановлений Кабинета Министров Украины по вопросам оплаты труда относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме

Также правительство планирует рассмотреть:

- Подписание рамочного соглашения между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отрасли

- Некоторые вопросы деятельности акционерного общества “Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины”.

- Передачу объектов государственной собственности в сферу управления Министерства инфраструктуры.

- Подписание соглашения между правительством Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сфере молодежной политики

- Подписание протокола между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве правоохранительных органов.

Напомним

Украина и Турция начали обсуждать возможность создания ЗСТ с 2007 года и планировали завершить работу по подписанию соглашения о свободной торговле еще в 2018 году.

21 января 2019 года соглашение о свободной торговле подписали Украина и Израиль.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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