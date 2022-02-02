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Угода між Україною та Туреччиною про вільну торгівлю та запровадження Дня працівника РАЦСу: порядок денний Кабміну

Угода між Україною та Туреччиною про вільну торгівлю та запровадження Дня працівника РАЦСу: порядок денний Кабміну

Київ • УНН

 • 18853 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. Кабінет Міністрів України на засіданні у середу, 2 лютого, планує розглянути, зокрема, угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, а також запровадження професійного свята Дня працівника органу державної реєстрації актів цивільного стану. Про це інформує УНН з посиланням на порядок денний Кабміну.

Деталі

Як зазначили, День працівника РАЦСу пропонують святкувати 11 лютого.

А угода про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною сприятиме розвитку торгівлі між Україною та Турецькою Республікою, збільшенню експорту, створенню нових робочих місць, передачі технологій, обміну досвідом, створенню сприятливих умов для покращення доступу до товарів і послуг на ринки України та Турецької Республіки.

Окрім цього, уряд планує ухвалити низку проектів та постанов, зокрема:

- Про затвердження правил розроблення робочих проектів землеустрою

- Про затвердження порядку контролю за використанням вивільнених коштів сільськогосподарських товаровиробників

- Про затвердження порядку подання скарги на податкове повідомлення особі-нерезиденту, не зареєстрованій як платник податку на додану вартість, та надсилання рішення за результатами її розгляду

- Про внесення змін до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми “Спроможна школа для кращих результатівˮ

- Про внесення змін до порядку виплати грошової компенсації особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту за піднайом (найом, оренду) ними жилих приміщень та визначення її розміру і умов виплати

- Про внесення зміни до пункту 2 порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо підтримки реалізації державної політики у сфері транспорту

- Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо здійснення габаритно-вагового контролю та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

- Про внесення змін до порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою для відбудови (KfW)

- Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань оплати праці щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі

Також, уряд планує розглянути розпорядження щодо:

- Підписання Рамкової угоди між урядом України та урядом Турецької Республіки про співробітництво в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузі

- Деякі питання діяльності акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.

- Передачу об’єктів державної власності до сфери управління Міністерства інфраструктури.

- Підписання угоди між урядом України та урядом Турецької Республіки про співробітництво у сфері молодіжної політики

- Підписання протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про внесення змін до угоди між Кабінетом Міністрів України і урядом Турецької Республіки про співробітництво правоохоронних органів.

Нагадаємо

Україна та Туреччина почали обговорювати можливість створення ЗВТ з 2007 року і планували завершити роботу щодо підписання угоди про вільну торгівлю ще у 2018 році.

21 січня 2019 року угоду про вільну торгівлю підписали Україна та Ізраїль.

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