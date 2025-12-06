УЕФА оштрафовал Украинскую футбольную ассоциацию за антироссийский баннер болельщиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую футбольную ассоциацию (УАФ) из-за поведения болельщиков во время матча национальной сборной против команды Исландии в квалификации к ЧМ-2026. Об этом сообщается на сайте организации, информирует УНН.

Детали

Так, УАФ наказана на 10 тысяч евро – за выбегание фанатов на поле, на 9 тысяч евро – за использование пиротехники и на 15 тысяч евро – за демонстрацию баннера "Russia is a terrorist state" ("россия - государство-террорист" - ред.).

В УЕФА квалифицировали такие надписи как политические и провокационные, что несовместимо с регламентом футбольных матчей.

Отметим, что УАФ имеет право на апелляцию, которую должна подать в течение трех дней.

Напомним

5 декабря в США состоялась жеребьевка группового этапа Чемпионата мира-2026 года, по результатам которой сборная Украины узнала потенциальных соперников по группе. В случае прохода в плей-офф Швеции, а затем победителя пары Польша - Албания, наша сборная сыграет в группе "F", где будут выступать Нидерланды, Япония и Тунис.

