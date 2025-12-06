$42.180.02
18:15
УЕФА оштрафовал Украинскую футбольную ассоциацию за антироссийский баннер болельщиков

Киев • УНН

 • 14 просмотра

УЕФА оштрафовал Украинскую футбольную ассоциацию на 34 тысячи евро за выбегание фанатов на поле, использование пиротехники и демонстрацию баннера с политическим содержанием во время матча сборной Украины против Исландии. УАФ имеет три дня на подачу апелляции.

УЕФА оштрафовал Украинскую футбольную ассоциацию за антироссийский баннер болельщиков

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал Украинскую футбольную ассоциацию (УАФ) из-за поведения болельщиков во время матча национальной сборной против команды Исландии в квалификации к ЧМ-2026. Об этом сообщается на сайте организации, информирует УНН.

Детали

Так, УАФ наказана на 10 тысяч евро – за выбегание фанатов на поле, на 9 тысяч евро – за использование пиротехники и на 15 тысяч евро – за демонстрацию баннера "Russia is a terrorist state" ("россия - государство-террорист" - ред.).

В УЕФА квалифицировали такие надписи как политические и провокационные, что несовместимо с регламентом футбольных матчей.

Отметим, что УАФ имеет право на апелляцию, которую должна подать в течение трех дней.

Напомним

5 декабря в США состоялась жеребьевка группового этапа Чемпионата мира-2026 года, по результатам которой сборная Украины узнала потенциальных соперников по группе. В случае прохода в плей-офф Швеции, а затем победителя пары Польша - Албания, наша сборная сыграет в группе "F", где будут выступать Нидерланды, Япония и Тунис.

Вадим Хлюдзинский

Спорт
УЕФА
Украина