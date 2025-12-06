УЄФА оштрафував Українську футбольну асоціацію за антиросійський банер уболівальників

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував Українську футбольну асоціацію (УАФ) через поведінку уболівальників під час матчу національної збірної проти команди Ісландії у кваліфікації до ЧС-2026. Про це повідомляється на сайті організації, інформує УНН.

Деталі

Так, УАФ покарано на 10 тисяч євро – за вибігання фанатів на поле, на 9 тисяч євро – за використання піротехніки та на 15 тисяч євро – за демонстрацію банера "Russia is a terrorist state" ("росія - держава-терорист" - ред.).

В УЄФА кваліфікували такі написи як політичні та провокативні, що є несумісним із регламентом футбольних матчів.

Зазначимо, що УАФ має право на апеляцію, яку повинна подати протягом трьох днів.

Нагадаємо

5 грудня у США відбулося жеребкування групового етапу Чемпіонату світу-2026 року, за результатами якого збірна України дізналася потенційних супрників по групі. У разі проходу в плей-офф Швеції, а потім переможця пари Польща - Албанія, наша збірна зіграє у групі "F", де виступатимуть Нідерланди, Японія та Туніс.

