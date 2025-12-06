УЄФА оштрафував Українську футбольну асоціацію за антиросійський банер уболівальників
Київ • УНН
УЄФА оштрафував Українську футбольну асоціацію на 34 тисячі євро за вибігання фанатів на поле, використання піротехніки та демонстрацію банера з політичним змістом під час матчу збірної України проти Ісландії. УАФ має три дні на подачу апеляції.
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував Українську футбольну асоціацію (УАФ) через поведінку уболівальників під час матчу національної збірної проти команди Ісландії у кваліфікації до ЧС-2026. Про це повідомляється на сайті організації, інформує УНН.
Деталі
Так, УАФ покарано на 10 тисяч євро – за вибігання фанатів на поле, на 9 тисяч євро – за використання піротехніки та на 15 тисяч євро – за демонстрацію банера "Russia is a terrorist state" ("росія - держава-терорист" - ред.).
В УЄФА кваліфікували такі написи як політичні та провокативні, що є несумісним із регламентом футбольних матчів.
Зазначимо, що УАФ має право на апеляцію, яку повинна подати протягом трьох днів.
Нагадаємо
5 грудня у США відбулося жеребкування групового етапу Чемпіонату світу-2026 року, за результатами якого збірна України дізналася потенційних супрників по групі. У разі проходу в плей-офф Швеції, а потім переможця пари Польща - Албанія, наша збірна зіграє у групі "F", де виступатимуть Нідерланди, Японія та Туніс.
"Сьогодні в нас дійсно була команда": Ребров прокоментував перемогу збірної України над Ісландією17.11.25, 06:02 • 3474 перегляди