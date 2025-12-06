УЄФА оштрафував Українську футбольну асоціацію за антиросійський банер уболівальників

$42.180.02
18:15 • 8518 перегляди
Переговори США та України щодо "мирного плану Трампа" продовжаться у суботу, ймовірно і протягом всіх вихідних – Axios
5 грудня, 15:45 • 15353 перегляди
У Києві засяяла головна ялинка країни: чим її прикрасилиPhoto
5 грудня, 14:41 • 17610 перегляди
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
5 грудня, 11:17 • 36349 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 28973 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 31923 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 43451 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 49543 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 42118 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 75241 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Популярнi новини
Швеція припиняє допомогу п’яти країнам і перенаправить гроші на підтримку України5 грудня, 13:39 • 5266 перегляди
Данія скоротить допомогу Україні у 2026 році5 грудня, 14:12 • 6962 перегляди
Сікорський назвав "огидними" вимоги Навроцького до України щодо вибачень та подяки, але запропонував Зеленському приїхати5 грудня, 15:02 • 7242 перегляди
Нью-Йорк у полоні заморозків та обмерзань: мінлива температура побила 80-річний рекорд5 грудня, 16:49 • 4006 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша17:32 • 11848 перегляди
Публікації
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша17:32 • 11885 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 29732 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?5 грудня, 11:17 • 36349 перегляди
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі5 грудня, 06:30 • 41905 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 75241 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Рустем Умєров
Олена Зеленська
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Китай
Польща
УНН Lite
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 17232 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 25576 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 28237 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 42151 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 41877 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
ChatGPT
Starlink
Airbus A320 серії

УЄФА оштрафував Українську футбольну асоціацію за антиросійський банер уболівальників

Київ • УНН

 • 56 перегляди

УЄФА оштрафував Українську футбольну асоціацію на 34 тисячі євро за вибігання фанатів на поле, використання піротехніки та демонстрацію банера з політичним змістом під час матчу збірної України проти Ісландії. УАФ має три дні на подачу апеляції.

УЄФА оштрафував Українську футбольну асоціацію за антиросійський банер уболівальників

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) оштрафував Українську футбольну асоціацію (УАФ) через поведінку уболівальників під час матчу національної збірної проти команди Ісландії у кваліфікації до ЧС-2026. Про це повідомляється на сайті організації, інформує УНН.

Деталі

Так, УАФ покарано на 10 тисяч євро – за вибігання фанатів на поле, на 9 тисяч євро – за використання піротехніки та на 15 тисяч євро – за демонстрацію банера "Russia is a terrorist state" ("росія - держава-терорист" - ред.).

В УЄФА кваліфікували такі написи як політичні та провокативні, що є несумісним із регламентом футбольних матчів.

Зазначимо, що УАФ має право на апеляцію, яку повинна подати протягом трьох днів.

Нагадаємо

5 грудня у США відбулося жеребкування групового етапу Чемпіонату світу-2026 року, за результатами якого збірна України дізналася потенційних супрників по групі. У разі проходу в плей-офф Швеції, а потім переможця пари Польща - Албанія, наша збірна зіграє у групі "F", де виступатимуть Нідерланди, Японія та Туніс.

"Сьогодні в нас дійсно була команда": Ребров прокоментував перемогу збірної України над Ісландією17.11.25, 06:02 • 3474 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Спорт
УЄФА
Україна