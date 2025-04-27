Ударят заморозки: прогноз погоды на 27 апреля

В воскресенье, 27 апреля, в Украине ожидается преимущественно солнечная, но холодная погода. В восточных областях и северо-востоке возможны дожди. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Погода в Украине сегодня ожидается со снижением температуры воздуха. Местами прогнозируют дождь, мокрый снег и заморозки.

На всей территории страны ожидается переменная облачность.

Ветер преимущественно северного направления со скоростью 5-10 м/с.

Средняя температура воздуха в Украине днем составит 10 – 12 градусов тепла. На Юге этот показатель будет немного выше – 13 – 15 градусов. На Севере и северо-востоке тем временем термометр будет показывать лишь 7 – 10 градусов тепла. В большинстве западных и северных областях в воздухе ожидаются заморозки 0−3°; днем 7−12° тепла, на Закарпатье и юге страны 11−16°.

В Киевской области в воскресенье, 27 апреля, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +12°С.

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть