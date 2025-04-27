Вдарять заморозки: прогноз погоди на 27 квітня

У неділю, 27 квітня, в Україні очікується переважно сонячна, але холодна погода. У східних областях та північному сході можливі дощі. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні сьогодні очікується зі зниженням температури повітря. Місцями прогнозують дощ, мокрий сніг та заморозки.

На всій території країни очікується мінлива хмарність.

Вітер переважно північного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Середня температура повітря в Україні вдень становитиме 10 – 12 градусів тепла. На Півдні цей показник буде трохи вищий – 13 – 15 градусів. На Півночі та північному сході тим часом термометр показуватиме лише 7 – 10 градусів тепла. У більшості західних та північних областях в повітрі очікуються заморозки 0−3°; вдень 7−12° тепла, на Закарпатті та півдні країни 11−16°.

У Київській області в неділю, 27 квітня, мінлива хмарність, синоптики опадів не прогнозують. Повітря в регіоні максимально прогріється до +12°С.

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