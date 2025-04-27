Вдарять заморозки: прогноз погоди на 27 квітня

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат
Ексклюзив
05:03 • 5932 перегляди

Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат

26 квітня, 14:39 • 29457 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 11:58 • 48219 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

26 квітня, 11:19 • 34582 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 87411 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 55145 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 46866 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 50093 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 53070 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 09:10 • 41593 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+7°
4м/с
52%
757 мм
Популярнi новини

Я маю розповісти світу історію ваших людей: режисер кліпів Nirvana та Metallica Семюел Баєр відвідав Україну

26 квітня, 22:07 • 5884 перегляди

Сенатор США пригрозив росії новими санкціями: "якщо не прийме рішення про чесний, міцний мир"

26 квітня, 22:29 • 8920 перегляди

В Ірані назвали ймовірну причину потужного вибуху в порту, кількість загиблих та постраждалих зросла

26 квітня, 23:52 • 8234 перегляди

Сполучені Штати звинувачують китайську компанію, яка допомагала рф у війні проти України, у співпраці з хуситами - WSJ

01:03 • 10022 перегляди

Південна Корея заявила про випадкову стрілянину на кордоні у бік КНДР

04:02 • 11722 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 87406 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 83095 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 112904 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 163778 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 324500 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Урсула фон дер Ляєн

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Рим

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 29451 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 30018 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 66661 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 58496 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 62520 перегляди
Актуальне

Facebook

Financial Times

Готовність 2030

Signal

КАБ-250

Вдарять заморозки: прогноз погоди на 27 квітня

Київ • УНН

 • 1300 перегляди

27 квітня в Україні очікується переважно сонячна, але холодна погода. У східних областях та північному сході можливі дощі, місцями заморозки.

Вдарять заморозки: прогноз погоди на 27 квітня

У неділю, 27 квітня, в Україні очікується переважно сонячна, але холодна погода. У східних областях та північному сході можливі дощі. Про це інформує УНН із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Погода в Україні сьогодні очікується зі зниженням температури повітря. Місцями прогнозують дощ, мокрий сніг та заморозки.

На всій території країни очікується мінлива хмарність.

Вітер переважно північного напрямку зі швидкістю 5-10 м/с.

Середня температура повітря в Україні вдень становитиме 10 – 12 градусів тепла. На Півдні цей показник буде трохи вищий – 13 – 15 градусів. На Півночі та північному сході тим часом термометр показуватиме лише 7 – 10 градусів тепла. У більшості західних та північних областях в повітрі очікуються заморозки 0−3°; вдень 7−12° тепла, на Закарпатті та півдні країни 11−16°.

 У Київській області в неділю, 27 квітня, мінлива хмарність, синоптики опадів не прогнозують. Повітря в регіоні максимально прогріється до +12°С.  

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися26.04.25, 16:39 • 28921 перегляд

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Україна
Київ
Brent
$66.98
Bitcoin
$93,925.70
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,798.71