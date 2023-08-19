Ударный дрон десантников уничтожил грузовик оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Ударный дрон десантников ВСУ уничтожил вражеский военный грузовик. Видео, как это произошло, опубликовали в телеграмм-канале Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что автомобили российских оккупантов мчатся на полной скорости по полевым дорогам, однако ударные дроны одного из украинских подразделений догоняют их и полностью уничтожают.
Добавим
Бойцы теробороны показали уничтожение вражеского зенитно-артиллерийского комплекса С-60.
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