Ударний дрон десантників знищив вантажівку окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Ударний дрон десантників ЗСУ знищив ворожу військову вантажівку. Відео, як це сталося, опублікували у телеграм-каналі Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ, передає УНН.
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Зазначається, що автомобілі російських окупантів мчать на повній швидкості польовими дорогами, однак ударні дрони одного із українських підрозділів наздоганяють їх та повністю знищують.
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Бійці тероборони показали знищення ворожого зенітно-артилерійського комплексу С-60.
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