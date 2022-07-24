Ударным дроном уничтожили 15 оккупантов и вражеский танк: СБУ показала видео

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"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", – рассказал рашист.

Напомним

Главное управление разведки обнародовало разговор, в котором российский оккупант рассказал маме о "приключениях" коллег по службе, а также пожаловался, что его подразделение не отпускают на ротацию.