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09:00 • 20410 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ударным дроном уничтожили 15 оккупантов и вражеский танк: СБУ показала видео

Ударным дроном уничтожили 15 оккупантов и вражеский танк: СБУ показала видео

Киев • УНН

 • 347563 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский танк Т-72 и 15 оккупантов.  Рашист-очевидец решил рассказать матери об этом событии и деталях последних минут жизни россиян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телефонный разговор, который перехватила СБУ.

Цитата

"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", – рассказал рашист.

Напомним

Главное управление разведки обнародовало разговор, в котором российский оккупант рассказал маме о "приключениях" коллег по службе, а также пожаловался, что его подразделение не отпускают на ротацию.

Украинские Национальные Новости

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