Ударным дроном уничтожили 15 оккупантов и вражеский танк: СБУ показала видео
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Военные контрразведчики СБУ уничтожили ударным дроном российский танк Т-72 и 15 оккупантов. Рашист-очевидец решил рассказать матери об этом событии и деталях последних минут жизни россиян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телефонный разговор, который перехватила СБУ.
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"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", – рассказал рашист.
Напомним
Главное управление разведки обнародовало разговор, в котором российский оккупант рассказал маме о "приключениях" коллег по службе, а также пожаловался, что его подразделение не отпускают на ротацию.