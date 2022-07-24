Ударним дроном знищили 15 окупантів та ворожий танк: СБУ показала відео

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"Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало", – розповів рашист.

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Головне управління розвідки оприлюднило розмову, в якій російський окупант розповів мамі про "пригоди" колег по службі, а також пожалівся, що його підрозділ не відпускають на ротацію.