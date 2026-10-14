Удары рф по фармскладам: Кабмин ускорил поступление препаратов в аптеки и больницы

Кабинет министров Украины принял решение упростить процедуры контроля и ускорить поступление импортных препаратов непосредственно в аптеки и больницы из-за российских ударов по складам с лекарствами. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает УНН.

Детали

Отныне уполномоченное лицо компании-импортера может самостоятельно проверить соответствие груза сопроводительным документам и провести визуальный контроль упаковки с обязательной фотофиксацией. Результаты направляются в Государственную службу Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, которая выдает заключение о качестве. Если в Украину повторно ввозят ту же серию лекарств, контроль сокращается до одного рабочего дня - отметил Корецкий.

Глава правительства отметил: государственный контроль качества сохраняется, а требования к качеству и безопасности препаратов не меняются.

Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине