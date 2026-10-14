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The Guardian
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Удари рф по фармаскладах: Кабмін пришвидшив надходження препаратів до аптек і лікарень

Київ • УНН

 • 360 перегляди

Уряд спростив контроль імпортних препаратів через удари по складах. Вимоги до якості й безпеки ліків залишилися незмінними.

Удари рф по фармаскладах: Кабмін пришвидшив надходження препаратів до аптек і лікарень

Кабінет міністрів України ухвалив рішення спростити процедури контролю та пришвидшити надходження імпортних препаратів безпосередньо до аптек і лікарень через російські удари по складах з ліками. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

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Відтепер уповноважена особа компанії-імпортера може сама перевірити відповідність вантажу супровідним документам і провести візуальний контроль упаковки з обов'язковою фотофіксацією. Результати надсилаються до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка видає висновок про якість. Якщо в Україну повторно ввозять ту саму серію ліків, контроль скорочується до одного робочого дня

- зазначив Корецький.

Голова уряду зазначив: державний контроль якості зберігається, а вимоги до якості та безпеки препаратів не змінюються.

Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні12.12.25, 15:09 • 60571 перегляд

Євген Устименко

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