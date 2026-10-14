Удари рф по фармаскладах: Кабмін пришвидшив надходження препаратів до аптек і лікарень

Кабінет міністрів України ухвалив рішення спростити процедури контролю та пришвидшити надходження імпортних препаратів безпосередньо до аптек і лікарень через російські удари по складах з ліками. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький, передає УНН.

Деталі

Відтепер уповноважена особа компанії-імпортера може сама перевірити відповідність вантажу супровідним документам і провести візуальний контроль упаковки з обов'язковою фотофіксацією. Результати надсилаються до Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка видає висновок про якість. Якщо в Україну повторно ввозять ту саму серію ліків, контроль скорочується до одного робочого дня - зазначив Корецький.

Голова уряду зазначив: державний контроль якості зберігається, а вимоги до якості та безпеки препаратів не змінюються.

Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні