Удары оккупантов по Ровенской области: российская ракета не нанесла существенных убытков - ОГА

Цитата

“Никаких подробностей, к счастью или к сожалению, возможно, для журналистов, не даем. Ситуация контролируемая, фактически. Главная положительная новость в том, что из четырех ракет - действительно три ракеты были сбиты. Четвертая, возможно и достигла своей поставленной цели, но фактически сейчас в Ровенской области она не принесла сейчас никаких разрушений или поводов для волнения. ВСУ работает в полной мере. Фактически мы верим, сохраняем спокойствие и работаем дальше”, - сказал председатель ОВА.

Контекст

Российские оккупационные войска накануне нанесли четыре ракетных удара в Ровенском районе. С тремя ракетами украинские Вооруженные силы справились.