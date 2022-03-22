Удари окупантів по Рівненщині: російська ракета не завдала суттєвих збитків - ОДА

Цитата

“Ніяких подробиць, на щастя чи на жаль, можливо, для журналістів, не даємо. Ситуація контрольована, фактично. Головна позитивна новина в тому, що з чотирьох ракет – дійсно три ракети було збито. Четверта, можливо і досягла своєї поставленої цілі, але фактично зараз на Рівненщині вона не принесла зараз ніяких руйнувань чи приводів для хвилювання. ЗСУ працює в повній мірі. Фактично ми віримо, зберігаємо спокій і працюємо далі”, - сказав голова ОВА.

Контекст

Російські окупаційні війська напередодні завдали чотири ракетних удари у Рівненському районі. З трьома ракетами українські Збройні сили впоралися.