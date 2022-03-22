Удари окупантів по Рівненщині: російська ракета не завдала суттєвих збитків - ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Одна з чотирьох російських ракет, якими окупанти вдарили по Рівненщині, не завдала жодних руйнувань. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, пише УНН.
Цитата
“Ніяких подробиць, на щастя чи на жаль, можливо, для журналістів, не даємо. Ситуація контрольована, фактично. Головна позитивна новина в тому, що з чотирьох ракет – дійсно три ракети було збито. Четверта, можливо і досягла своєї поставленої цілі, але фактично зараз на Рівненщині вона не принесла зараз ніяких руйнувань чи приводів для хвилювання. ЗСУ працює в повній мірі. Фактично ми віримо, зберігаємо спокій і працюємо далі”, - сказав голова ОВА.
Контекст
Російські окупаційні війська напередодні завдали чотири ракетних удари у Рівненському районі. З трьома ракетами українські Збройні сили впоралися.