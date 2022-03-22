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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Удари окупантів по Рівненщині: російська ракета не завдала суттєвих збитків - ОДА

Удари окупантів по Рівненщині: російська ракета не завдала суттєвих збитків - ОДА

Київ • УНН

 • 151745 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Одна з чотирьох російських ракет, якими окупанти вдарили по Рівненщині, не завдала жодних руйнувань. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль, пише УНН.

Цитата

“Ніяких подробиць, на щастя чи на жаль, можливо, для журналістів, не даємо. Ситуація контрольована, фактично. Головна позитивна новина в тому, що з чотирьох ракет – дійсно три ракети було збито. Четверта, можливо і досягла своєї поставленої цілі, але фактично зараз на Рівненщині вона не принесла зараз ніяких руйнувань чи приводів для хвилювання. ЗСУ працює в повній мірі. Фактично ми віримо, зберігаємо спокій і працюємо далі”, - сказав голова ОВА.

Контекст

Російські окупаційні війська напередодні завдали чотири ракетних удари у Рівненському районі. З трьома ракетами українські Збройні сили впоралися.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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