Удар ВСУ по вычислительному центру чф рф в Севастополе: 34 россиянина уничтожены, ещё 10 ранены

Как выглядит после ракетного удара ВСУ информационно-вычислительный центр черноморского флота рф в Севастополе показал телеграм-канал "Крымский ветер", передаёт УНН.

Так сегодня выглядит расположенный на ул. Руднева в Севастополе Информационно-вычислительный центр черноморского флота рф. В ночь на 24 марта по нему нанесли ракетный удар ВСУ. – сообщает Крымский ветер.

Детали

По данным СМИ этот центр занимался расчетами траекторий ракет. После ракетного удара тут были уничтожены 34 россиянина, и ещё 10 получили ранения.

Теперь расcчитывающих траектории специалистов будет не хватать, т.к. их подготовка требует времени. – отметили журналисты.

BILD: Удар ВСУ по Севастополю в ночь на 24 марта - крупнейшим с начала войны

Напомним

В ночь на 24 марта украинские войска успешно поразили крупные российские десантные корабли "Ямал" и "Азов", узел связи и несколько объектов инфраструктуры черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе, а также нефтебазу в оккупированном Крыму.

Командующий Воздушных Сил Украины поблагодарил летчиков и моряков за успешную боевую работу.