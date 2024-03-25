BILD: Удар ВСУ по Севастополю в ночь на 24 марта - крупнейшим с начала войны

Удар ВСУ по Севастополю во временно оккупированном Крыму в ночь на 24 марта стал крупнейшим с начала войны. Об этом пишет BILD, передаёт УНН.

Детали

Эксперт BILD Юлиан Рёпке опираясь на анализ открытых данных утверждает, что это была крупнейшая атака по Севастополю с начала войны. Она также превзошла сентябрьскую операцию, когда ВСУ ударили по штабу черноморского флота.

По данным Рёпке, удар в ночь на воскресенье нанесли как минимум пятью западными крылатыми ракетами Storm Shadow и Scalp. По меньше мере две из них попали в огромные спутниковые антенны, радиолокационные системы и административные здания.

Согласно аннализу эксперта BILD, вероятно лишь одна ракета была перехвачена.

Эксперт так же наовдит инфографику с уничтоженными (красные) и повреждёнными (жёлтые) кораблями черноморского флота рф.

Рёпке также цитирует американского военного эксперта Тайлера Роговея. Со ссылкой на спутниковые снимки тот пишет, что, скорее всего, "Ямал" и "Азов" не получили серьёзных повреждений.

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Напомним

В ночь на 24 марта украинские войска успешно поразили крупные российские десантные корабли "Ямал" и "Азов", узел связи и несколько объектов инфраструктуры черноморского флота рф во временно оккупированном Севастополе, а также нефтебазу в оккупированном Крыму.

Командующий Воздушных Сил Украины поблагодарил летчиков и моряков за успешную боевую работу.