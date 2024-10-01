Удар рф по Запорожью: количество раненых возросло до 9

В результате вражеского обстрела Запорожья известно об одном погибшем человеке и уже девяти раненых, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

Девять человек ранены, один человек погиб: увеличилось количество пострадавших в результате вражеского обстрела Запорожья - отметил Федоров.

По словам главы ОВА, повреждены многоэтажки и частные дома в Коммунарском районе.

Атака рф на Запорожье: известно о погибшем и уже 7 раненых