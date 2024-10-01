Удар рф по Запорожью: количество раненых возросло до 9
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела Запорожья погиб один человек, девять получили ранения. В Коммунарском районе повреждены многоэтажки и частные дома.
В результате вражеского обстрела Запорожья известно об одном погибшем человеке и уже девяти раненых, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
Девять человек ранены, один человек погиб: увеличилось количество пострадавших в результате вражеского обстрела Запорожья
По словам главы ОВА, повреждены многоэтажки и частные дома в Коммунарском районе.
Атака рф на Запорожье: известно о погибшем и уже 7 раненых1 октября 2024, 10:21 • 8866 просмотров