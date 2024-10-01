Атака рф на Запорожье: известно о погибшем и уже 7 раненых

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Российские войска нанесли авиаудары по Запорожью. Повреждены многоэтажка и частные дома, есть жертвы. Продолжаются спасательные работы, количество пострадавших уточняется.

В результате авиаударов российских войск по Запорожью известно уже о 7 пострадавших, погиб один человек, продолжаются спасательные работы, сообщили во вторник в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Запорожье: российские войска нанесли авиационные удары по городу. По состоянию на 13.00 - 1 человек погиб, 7 получили травмы. Количество пострадавших уточняется

- отметили в ГСЧС в соцсетях.

Как указали в ГСЧС, враг попал в пятнадцатиэтажку. "Частично разрушены верхние этажи и поврежден фасад дома, 25 автомобилей. Чрезвычайники деблокировали двух человек из лифта, которые после осмотра медиков отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, значительные разрушения понесли частные дома и хозяйственные постройки в одном из районов города. Произошло несколько возгораний.

Продолжаются поисковые и аварийно-спасательные работы. На места событий работают соответствующие специалисты.

Удары рф авиационными бомбами по Запорожью: показали последствия1 октября 2024, 10:11 • 2799 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
zaporozheЗапорожье