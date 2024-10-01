Атака рф на Запоріжжя: відомо про загиблого та вже 7 поранених
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаударів по Запоріжжю. Пошкоджено багатоповерхівку та приватні будинки, є жертви. Тривають рятувальні роботи, кількість постраждалих уточнюється.
Внаслідок авіаударів російських військ по Запоріжжю відомо вже про 7 постраждалих, загинула одна людина, тривають рятувальні роботи, повідомили у вівторок у ДСНС України, пише УНН.
Запоріжжя: російські війська завдали авіаційних ударів по місту. Станом на 13.00 - 1 людина загинула, 7 отримали травми. Кількість постраждалих уточнюється
Як вказали у ДСНС, ворог поцілив у п’ятнадцятиповерхівку. "Частково зруйновані верхні поверхи та пошкоджений фасад будинку, 25 автомобілів. Надзвичайники деблокували двох людей з ліфта, які після огляду медиків відмовилися від госпіталізації", - ідеться у повідомленні.
Окрім того, як зазначається, значних руйнувань зазнали приватні будинки та господарчі споруди в одному із районів міста. Сталося декілька загорянь.
Тривають пошукові та аварійно-рятувальні роботи. На місця подій працюють відповідні фахівці.
Удари рф авіаційними бомбами по Запоріжжю: показали наслідки 01.10.24, 13:11 • 13727 переглядiв