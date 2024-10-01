Удар рф по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 9
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя загинула одна людина, дев'ять отримали поранення. У Комунарському районі пошкоджено багатоповерхівки та приватні будинки.
Внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя відомо про одну загиблу людину та вже дев'ятьох поранених, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Дев'ять людей поранені, одна людина загинула: збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожого обстрілу Запоріжжя
Зі слів голови ОВА, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки у Комунарському районі.
Атака рф на Запоріжжя: відомо про загиблого та вже 7 поранених01.10.24, 13:21 • 13933 перегляди