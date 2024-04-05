Удар рф по Запорожью: количество погибших возросло до трех, еще 13 получили ранения

В результате удара по Запорожью погибли три человека, еще 13 доставлены в нашу больницу, из которых 4 находятся в тяжелом состоянии. Повреждены многоэтажки и частные дома. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в эфире телемарафона, передает УНН.

Враг нанес за последние два часа 5 ракетных ударов по городу Запорожье. В основном это гражданская инфраструктура. Сейчас мы владеем информацией, что частично повреждены три многоэтажных дома. По меньшей мере 10 частных домов. К сожалению, есть погибшие. Сейчас по последней информации, которой мы владеем, это три человека погибли. На сейчас 13 человек доставлены в нашу больницу, из которых 4 находятся в тяжелом состоянии. Также пострадала наша промышленная инфраструктура - сказал Федоров.

Федоров отметил, что враг сначала нанес два ракетных удара и потом минут через 40 в тоже самое место нанес удар. Он также добавил, что от ракетного обстрела пострадало двое журналистов.

Также председатель ОВА отметил, что в Запорожье и области пока нет перебоев со светом.

Напомним

Ранее сообщалось, что двое гражданских погибли и шестеро получили ранения, в том числе 9-летний ребенок, в результате российского обстрела Запорожья.

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