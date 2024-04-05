Армия рф нанесла удары по Харькову и району, предварительно, КАБами - ОВА

Российские войска нанесли удары по городу Харьков и Харьковскому району в Харьковской области, информация о пострадавших не поступала, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты ударили по городу Харькову и по населенному пункту Харьковского района. Предварительно - нанесли удары КАБами", - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, детали устанавливаются.

"На эту минуту информация о пострадавших не поступала", - указал он.

В Харькове прогремели взрывы, предварительно, враг атаковал КАБами - мэр