Удар рф по Умани: количество жертв возросло до 19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Количество жертв ночного ракетного удара российских войск по Умани в Черкасской области возросло до 19 человек, еще 18 – ранены. Об этом сообщает МВД, передает УНН.
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«Вследствие ракетной атаки армии рф по девятиэтажке в Умани погибли 19 человек, еще 18 – ранены, 9 из них находятся в больнице», - говорится в сообщении.
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Сегодня в 4:30 утра враг нанес ракетный удар в частности по Умани. Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом. В этом доме практически уничтожен первый подъезд. По предварительным данным, в этом подъезде проживало 109 человек, 46 квартир, из них 27 полностью уничтожены.
В Черкасской области объявляют трехдневный траур.