Удар рф по Умани: глава МВД сообщил о 7 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Количество жертв ночного удара российских войск по Умани Черкасской области возросло до 7 человек. Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, передает УНН.
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"На данный момент мы имеем погибшими 7 человек: 6 человек мы достали из-под завалов, один гражданин умер в больнице. Из-под завалов мы спасли 17 человек, из них - трое детей. На данный момент из них 9 человек находятся в больнице", - сказал Клименко.
Детали
Он сообщил, что в одной из пострадавших из-за удара многоэтажек был фактически уничтожен целый подъезд, где, по предварительным данным, проживало 109 человек. "46 квартир - 27 полностью уничтожено", - отметил Клименко.
По его словам, сейчас проводятся аварийно-спасательные работы, а также поквартирный обход окрестных домов.
Он не смог уточнить, какое количество людей еще может находиться под завалами, но отметил, что максимально быстро были организованы работы, "для того, чтобы, если есть еще, возможно, под руинами живые люди, максимально быстро их освободить". В частности, работают кинологи.
"Время примерное разбора всех завалов - одни сутки", - сказал глава МВД.
Дополнение
Из-за ночной атаки врага на мирных спящих людей в Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях есть погибшие и раненые.