Удар рф по Умані: голова МВС повідомив про 7 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Кількість жертв нічного удару російських військ по Умані Черкаської області зросла до 7 осіб. Про це під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає УНН.
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"На даний момент ми маємо загиблими 7 осіб: 6 осіб ми дістали з-під завалів, один громадянин помер в лікарні. З-під завалів ми врятували 17 осіб, із них - троє дітей. На даний момент із них 9 осіб перебувають у лікарні", - сказав Клименко.
Деталі
Він повідомив, що в одній з постраждалих через удар багатоповерхівок було практивно знищено цілий під'їзд, де, за попередніми даними, проживало 109 осіб. "46 квартир - 27 повністю знищено", - зазначив Клименко.
З його слів, наразі проводять аварійно-рятувальні роботи, а також поквартирний обхід навколишніх будинків.
Він не зміг уточнити, яка кількість людей ще може перебувати під завалами, але зазначив, що максимально швидко було організовано роботи, "для того, щоб, якщо є ще, можливо, під руїнами живі люди, максимально швидко їх визволити". Зокрема, працюють кінологи.
"Час приблизний розбору всіх завалів - одна доба", - сказав голова МВС.
Доповнення
Через нічну атаку ворога на мирних сплячих людей на Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині є загиблі та поранені.