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Удар рф по мосту в Херсоне: спикер Сил обороны Юга сообщил, что враг частично его разрушил

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

Российские войска частично разрушили мост в Херсоне несколько дней назад, что привело к нарушениям. Это названо терроризмом, поскольку враг пытался отрезать мирных жителей.

Удар рф по мосту в Херсоне: спикер Сил обороны Юга сообщил, что враг частично его разрушил

Враг частично разрушил мост в Херсоне, там довольно большая дыра и есть определенные нарушения. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона в среду, передает УНН.

Противник действительно несколько дней назад нанес удар по мосту. Он частично его разрушил, там довольно большая дыра и есть определенные нарушения. Но будет работать комиссия, которая определит степень, насколько этот мост разрушен

- сообщил Волошин.

Волошин заявил, что этот удар рф - это чистой воды терроризм.

"Почему враг нанес по нему удар? Это чистой воды терроризм, ведь он пытался, разрушив этот мост, отрезать тех мирных жителей, которые живут в этом районе. На сегодня там еще остается около тысячи жителей. Сейчас проводится эвакуация этих мирных жителей", - рассказал Волошин.

Дополнение

В субботу, 2 августа, российская армия атаковала с авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. Из-за повреждений моста, ведущего к микрорайону Корабел, местных жителей настойчиво призывают эвакуироваться.

Анна Мурашко

Война
Украина
Херсон