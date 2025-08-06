Удар рф по мосту в Херсоне: спикер Сил обороны Юга сообщил, что враг частично его разрушил
Киев • УНН
Российские войска частично разрушили мост в Херсоне несколько дней назад, что привело к нарушениям. Это названо терроризмом, поскольку враг пытался отрезать мирных жителей.
Враг частично разрушил мост в Херсоне, там довольно большая дыра и есть определенные нарушения. Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона в среду, передает УНН.
Противник действительно несколько дней назад нанес удар по мосту. Он частично его разрушил, там довольно большая дыра и есть определенные нарушения. Но будет работать комиссия, которая определит степень, насколько этот мост разрушен
Волошин заявил, что этот удар рф - это чистой воды терроризм.
"Почему враг нанес по нему удар? Это чистой воды терроризм, ведь он пытался, разрушив этот мост, отрезать тех мирных жителей, которые живут в этом районе. На сегодня там еще остается около тысячи жителей. Сейчас проводится эвакуация этих мирных жителей", - рассказал Волошин.
Дополнение
В субботу, 2 августа, российская армия атаковала с авиации Херсон. Враг сбросил на город две управляемые авиабомбы. Из-за повреждений моста, ведущего к микрорайону Корабел, местных жителей настойчиво призывают эвакуироваться.