Удар рф по мосту у Херсоні: речник Сил оборони Півдня повідомив, що ворог частково його зруйнував
Київ • УНН
Російські війська частково зруйнували міст у Херсоні кілька днів тому, що призвело до порушень. Це названо тероризмом, оскільки ворог намагався відрізати мирних жителів.
Ворог частково зруйнував міст у Херсоні, там доволі велика дірка і є певні порушення. Про це заявив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин в ефірі телемарафону у середу, передає УНН.
Противник дійсно декілька днів тому завдав удару по мосту. Він частково його зруйнував, там доволі велика дірка і є певні порушення. Але працюватиме комісія, яка визначить ступінь, на скільки цей міст зруйнований
Волошин заявив, що цей удар рф - це чистої води тероризм.
"Чому ворог завдав по ньому удару? Це чистої води тероризм, адже він намагався зруйнувавши цей міст, відрізати тих мирних жителів, які живуть у цьому районі. На сьогодні там ще залишається близько тисячі жителів. Зараз проводиться евакуація цих мирних жителів", - розповів Волошин.
Доповнення
У суботу, 2 серпня, російська армія атакувала з авіації Херсон. Ворог скинув на місто дві керовані авіабомби. Через пошкодження мосту, що веде до мікрорайону Корабел, місцевих жителів наполегливо закликають евакуюватися.