Удар рф по Киевщине 24 июля - погибла коммуникационщица УГО Валентина Савицкая
Киев • УНН
Валентина Савицкая погибла в результате российского удара по Киевщине 24 июля. Она была заместителем начальника Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций УГО, а также женой начальника Центра стратегических коммуникаций Игоря Соловья.
В результате российского удара по Киевской области 24 июля погибла заместитель начальника Центра международного сотрудничества и стратегических коммуникаций Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на УГО.
Детали
В течение многих лет службы она добросовестно выполняла свой воинский долг и преданно служила Украинскому государству. Высокий профессионализм, ответственность, принципиальность и неустанный труд Валентины Савицкой стали основой многих важных достижений Управления государственной охраны Украины. Именно благодаря ее настойчивости УГО Украины значительно расширило международное сотрудничество, углубило взаимодействие с иностранными партнерами и существенно усилило стратегические коммуникации
О смерти жены в Facebook также сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Игорь Соловей.
В моей семье страшное горе: нелюди убили мою любимую девочку и заботливую жену, любящую маму и дочь Валентину Савицкую (Линевич). О месте и времени прощания напишу позже. Вспомните мою любимую, она была невероятным, лучшим человеком в мире
Напомним
российские войска 24 июля нанесли удар по одному из украинских полигонов, где в это время проходила выставка вооружения, которая была публично анонсирована. В результате атаки есть погибшие и раненые.