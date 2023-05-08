Удар рф по Херсону и области унес жизни 24 человек: в больнице умерла еще одна женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Количество жертв из-за удара армии рф по Херсону и области 3 мая возросло до 24. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"Количество погибших из-за российского террористического удара по Херсону возросло до двадцати четырех… Сегодня утром в больнице остановилось сердце 54-летней женщины, которая получила тяжелые травмы во время российского обстрела города 3-го мая. Пять дней медики боролись за жизнь пострадавшей, но ранения оказались слишком тяжелыми", - написал Прокудин.
Напомним
Ранее сообщалось, что в результате обстрелов армией рф Херсона и области 3 мая 23 человека погибли, 46 (из них два ребенка) - получили ранения.