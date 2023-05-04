Кількість жертв ворожих обстрілів Херсона та області зросла до 23
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Кількість загиблих внаслідок обстрілів армією рф Херсона та області 3 травня зросла до 23 людей. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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З його слів, за минулу добу противник здійснив 98 обстрілів Херсонської області, випустивши 539 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв 16 разів. російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
"З особливою жорстокістю обстріляно місто Херсон. 82 снаряди влучили у Привокзальну площу, територію та споруди залізничного вокзалу, АЗС, двох закладів торгівлі, заводу й автогосподарства; територію залізничного переїзду", - вказав голова ОВА.
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"Через російську агресію 23 людини загинули, 46 (з них дві дитини) - дістали поранення", - повідомив Прокудін.
Доповнення
За даними Генштабу, протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних та 68 авіаційних ударів, здійснив 67 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.