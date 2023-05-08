Удар рф по Херсону та області забрав життя 24 людей: у лікарні померла ще одна жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Кількість жертв через удар армії рф по Херсону та області 3 травня зросла до 24. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"Кількість загиблих через російський терористичний удар по Херсону зросла до двадцяти чотирьох… Сьогодні зранку у лікарні зупинилося серце 54-річної жінки, яка отримала важкі травми під час російського обстрілу міста 3-го травня. Пʼять днів медики боролися за життя постраждалої, але поранення виявилися надто тяжкими", - написав Прокудін.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що внаслідок обстрілів армією рф Херсона та області 3 травня 23 людини загинули, 46 (з них дві дитини) - дістали поранення.