Удар рф по Харькову и пригороду: пострадали семь человек, среди них ребенок

В результате ударов по Харькову и пригороду, которые рф совершила 12 сентября, пострадали по меньшей мере семь человек, среди которых ребенок. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 12 сентября с 16:45 до 17:00 войска рф нанесли серию авиационных ударов по Харькову и пригороду.

В частности, в Киевском районе Харькова зафиксировано попадание неподалеку частного жилого сектора. Четыре человека получили острую реакцию на стресс, среди них 10-летняя девочка. В жилых домах повреждены фасады, выбиты окна.

В Дергачах в результате авиаатаки тоже повреждены частные домовладения. Из-за обстрела за медицинской помощью обратились две женщины и мужчина. У пострадавших диагностировали острую реакцию на стресс.

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Также оккупанты нанесли удар авиационным боеприпасом по территории «Экопарка» в с. Лесное Малоданиловской громады. На месте попадания травмированных нет. Повреждены деревья и ограждение.

Из изъятых обломков правоохранителями предварительно установлено, что для обстрелов враг применил ФАБ-250 с УМПК.

Семь человек, среди которых 10-летний ребенок, пострадали в результате авиаатак по Харькову и пригороду(...). Под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры г. Харькова и Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - подытоживают в прокуратуре.

Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими.

Напомним,

В Харькове после российского обстрела из-под завалов дома спасли двух женщин и ребенка. Ранее сообщалось об ударе по густонаселенному району города с попаданием вблизи частного дома.