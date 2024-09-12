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У Харкові після ворожого обстрілу з-під завалів врятували двох жінок та дитину

У Харкові після ворожого обстрілу з-під завалів врятували двох жінок та дитину

Київ • УНН

 • 17873 перегляди

У Харкові після російського обстрілу з-під завалів будинку врятували двох жінок та дитину. Раніше повідомлялося про удар по густонаселеному району міста з влучанням поблизу приватного будинку.

У Харкові на місці одного з прильотів деблоковано двох жінок та дитину. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

"На місці одного з прильотів з під завалів будинку деблоковано двох жінок та дитину", - йдеться у повідомленні.

Раніше

Голова Харківської ОВА повідомив про удар окупантів по Харкову з влучанням поблизу приватного будинку. Мер міста раніше повідомив про два "прильоти" по густонаселеному району Харкова.

Пошкоджено приватний будинок, паркан, скління вікон: Синєгубов про наслідки прильоту в Харкові12.09.24, 17:31 • 17410 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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