У Харкові після ворожого обстрілу з-під завалів врятували двох жінок та дитину
Київ • УНН
У Харкові після російського обстрілу з-під завалів будинку врятували двох жінок та дитину. Раніше повідомлялося про удар по густонаселеному району міста з влучанням поблизу приватного будинку.
У Харкові на місці одного з прильотів деблоковано двох жінок та дитину. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
"На місці одного з прильотів з під завалів будинку деблоковано двох жінок та дитину", - йдеться у повідомленні.
Раніше
Голова Харківської ОВА повідомив про удар окупантів по Харкову з влучанням поблизу приватного будинку. Мер міста раніше повідомив про два "прильоти" по густонаселеному району Харкова.
Пошкоджено приватний будинок, паркан, скління вікон: Синєгубов про наслідки прильоту в Харкові12.09.24, 17:31 • 17410 переглядiв