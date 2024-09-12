В Харькове после вражеского обстрела из-под завалов спасли двух женщин и ребенка
Киев • УНН
В Харькове после российского обстрела из-под завалов дома спасли двух женщин и ребенка. Ранее сообщалось об ударе по густонаселенному району города с попаданием вблизи частного дома.
В Харькове на месте одного из прилетов деблокированы две женщины и ребенок. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
«На месте одного из прилетов из-под завалов дома деблокированы две женщины и ребенок», - говорится в сообщении.
Ранее
Глава Харьковской ОГА сообщил об ударе оккупантов по Харькову с попаданием вблизи частного дома. Мэр города ранее сообщил о двух «прилетах» по густонаселенному району Харькова.
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