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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове после вражеского обстрела из-под завалов спасли двух женщин и ребенка

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 15:05  •  6196 просмотра

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В Харькове после российского обстрела из-под завалов дома спасли двух женщин и ребенка. Ранее сообщалось об ударе по густонаселенному району города с попаданием вблизи частного дома.

В Харькове на месте одного из прилетов деблокированы две женщины и ребенок. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

«На месте одного из прилетов из-под завалов дома деблокированы две женщины и ребенок», - говорится в сообщении.

Ранее

Глава Харьковской ОГА сообщил об ударе оккупантов по Харькову с попаданием вблизи частного дома. Мэр города ранее сообщил о двух «прилетах» по густонаселенному району Харькова.

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