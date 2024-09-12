Удар рф по Харкову та передмістю: постраждало семеро людей, серед них дитина
Київ • УНН
Сім людей, серед яких 10-річна дитина, постраждали внаслідок авіаатак по Харкову та передмістю. З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що для обстрілів ворог застосував ФАБ-250 з УМПК.
Внаслідок ударів по Харкову та передмістю, які рф вчинила 12 вересня, постраждало щонайменше семеро людей, серед яких дитина. Про це заявили в Харківській обласній прокуратурі, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, 12 вересня з 16:45 до 17:00 війська рф завдали серію авіаційних ударів по Харкову та передмістю.
Зокрема, у Київському районі Харкова зафіксовано влучання неподалік приватного житлового сектору. Чотири людини зазнали гострої реакції на стрес, серед них 10-річна дівчинка. У житлових будинках пошкоджено фасади, вибито вікна.
У Дергачах внаслідок авіаатаки теж пошкоджено приватні домоволодіння. Через обстріл за медичною допомогою звернулись дві жінки та чоловік. У постраждалих діагностували гостру реакцію на стрес.
Російська атака на Харків: пошкоджено понад 15 будинків, є постраждалі12.09.24, 18:45 • 18188 переглядiв
Також окупанти завдали удару авіаційним боєприпасом по території "Екопарку" у с. Лісне Малоданилівської громади. На місці влучання травмованих немає. Пошкоджено дерева та огорожу.
З вилучених уламків правоохоронцями попередньо встановлено, що для обстрілів ворог застосував ФАБ-250 з УМПК.
Сім людей, серед яких 10-річна дитина, постраждали внаслідок авіаатак по Харкову та передмістю(...). За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури м. Харкова та Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.
Нагадаємо
У Харкові після російського обстрілу з-під завалів будинку врятували двох жінок та дитину. Раніше повідомлялося про удар по густонаселеному району міста з влучанням поблизу приватного будинку.