Російська атака на Харків: пошкоджено понад 15 будинків, є постраждалі
Київ • УНН
Внаслідок атаки РФ на Харків бомбами ФАБ-250 пошкоджено понад 15 приватних будинків. Чотири людини звернулися до лікарів з гострою реакцією на стрес, раніше з-під завалів врятували двох жінок та дитину.
Внаслідок російської атаки по Харкову пошкоджено понад півтора десятка приватних будинків. Війська рф скинули на місто ФАБ-250. Про це заявив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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Терехов розповів, що удари по Харкову були здійснені ФАБ-250. За його словами, декілька людей вже звернулись до лікарів.
Пошкоджено понад 15 приватних будинків. Чотири людини звернулися до лікарів з гострою реакцією на стрес
Нагадаємо
У Харкові після російського обстрілу з-під завалів будинку врятували двох жінок та дитину. Раніше повідомлялося про удар по густонаселеному району міста з влучанням поблизу приватного будинку.