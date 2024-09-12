Российская атака на Харьков: повреждены более 15 домов, есть пострадавшие
Киев • УНН
В результате атаки РФ на Харьков бомбами ФАБ-250 повреждено более 15 частных домов. Четыре человека обратились к врачам с острой реакцией на стресс, ранее из-под завалов спасли двух женщин и ребенка.
В результате российской атаки по Харькову повреждено более полутора десятков частных домов. Войска рф сбросили на город ФАБ-250. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
Терехов рассказал, что удары по Харькову были осуществлены ФАБ-250. По его словам, несколько человек уже обратились к врачам.
Повреждено более 15 частных домов. Четыре человека обратились к врачам с острой реакцией на стресс
Напомним,
В Харькове после российского обстрела из-под завалов дома спасли двух женщин и ребенка. Ранее сообщалось об ударе по густонаселенному району города с попаданием вблизи частного дома.