Российская атака на Харьков: повреждены более 15 домов, есть пострадавшие

В результате российской атаки по Харькову повреждено более полутора десятков частных домов. Войска рф сбросили на город ФАБ-250. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

Терехов рассказал, что удары по Харькову были осуществлены ФАБ-250. По его словам, несколько человек уже обратились к врачам.

Повреждено более 15 частных домов. Четыре человека обратились к врачам с острой реакцией на стресс - резюмировал городской голова.

Напомним,

В Харькове после российского обстрела из-под завалов дома спасли двух женщин и ребенка. Ранее сообщалось об ударе по густонаселенному району города с попаданием вблизи частного дома.