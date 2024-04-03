Удар рф по Харьковской области унес жизнь ребенка

В Харьковской области в больнице умер 11-летний мальчик, который был ранен во время обстрела российскими оккупантами села Новоосиново, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты убили еще одного ребенка. Сегодня 11-летний мальчик в результате травм после обстрела умер в больнице", - написал Синегубов в Telegram.

Вчера в селе Новоосиново Купянского района в результате вражеских ударов погиб его 58-летний отец.

Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: мужчина погиб, ребенок - ранен