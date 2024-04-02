Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: мужчина погиб, ребенок - ранен

В Энергоатоме опровергли информацию о "заоблачном" размере зарплат их работников

Энергоатом отрицает заявление народного депутата Ярослава Железняка о том, что его работники зарабатывают более 700 000 гривен в месяц, утверждая, что эта информация не соответствует действительности, а 18,2 млн грн компенсации были выплачены по решению суда, которое оспаривается, а не как заработная плата работника.