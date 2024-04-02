Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: мужчина погиб, ребенок - ранен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
  •  69784 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
  •  101014 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  101383 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  93496 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

Эксклюзив
Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
  •  63212 просмотра

Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

Эксклюзив
СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
  •  92718 просмотра

СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119529 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

Эксклюзив
Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117800 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

Эксклюзив
Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118559 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

Эксклюзив
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  183390 просмотра

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28 марта 2024, 13:27  •  456022 просмотра
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27 марта 2024, 10:45  •  427693 просмотра

Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: мужчина погиб, ребенок - ранен

В результате российского обстрела села Новоосиново Харьковской области погиб один мирный житель и ранен ребенок.

Война •   •  22714 просмотра
Оккупанты обстреляли село на Харьковщине: мужчина погиб, ребенок - ранен

Чем важна двухэтапная аутентификация и как установить: Инструкция от специалистов по кибербезопасности

Двухфакторная аутентификация обеспечивает дополнительный уровень безопасности для мессенджеров и информационных систем, требуя вторую форму аутентификации, такую как одноразовый код или USB-устройство, в дополнение к логину и паролю, что затрудняет несанкционированный доступ и защищает данные и учетные записи пользователей.

Технологии •   •  21225 просмотра
Чем важна двухэтапная аутентификация и как установить: Инструкция от специалистов по кибербезопасности

Ракетная атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло, среди них - четверо детей

Четверо детей в возрасте от 14 до 17 лет и пятеро взрослых получили ранения в результате российского ракетного обстрела Днепра.

Война •   •  20230 просмотра
Ракетная атака рф на Днепр: количество пострадавших возросло, среди них - четверо детей

Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста до 25 лет

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект о снижении призывного возраста в Украине с 27 до 25 лет.

Война •   •  20449 просмотра
Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста до 25 лет

Пылевая буря накрыла Киев и область: апокалиптические кадры

Мощная пылевая буря с порывами ветра до 20 м/с накрыла Киев, принеся с собой пыль Сахары и заставив власти рекомендовать жителям оставаться в помещениях и избегать прогулок на свежем воздухе, пока качество воздуха не улучшится.

Киев •   •  19668 просмотра
Пылевая буря накрыла Киев и область: апокалиптические кадры

Цены на нефть продолжают стремительно расти из-за угрозы новых поставок - Reuters

Цены на нефть взлетели выше 88 долларов за баррель, что является самым высоким показателем с октября, из-за роста спроса со стороны Китая и США, а также эскалации напряженности на Ближнем Востоке, что усиливает беспокойство относительно поставок.

Экономика •   •  17691 просмотра
Цены на нефть продолжают стремительно расти из-за угрозы новых поставок - Reuters

В Германии задержали судно из рф с подсанкционными товарами - СМИ

В немецком порту Росток задержали российское судно, которое перевозило санкционные товары, направлявшиеся в США.

Новости Мира •   •  14994 просмотра
В Германии задержали судно из рф с подсанкционными товарами - СМИ

В Энергоатоме опровергли информацию о "заоблачном" размере зарплат их работников

Энергоатом отрицает заявление народного депутата Ярослава Железняка о том, что его работники зарабатывают более 700 000 гривен в месяц, утверждая, что эта информация не соответствует действительности, а 18,2 млн грн компенсации были выплачены по решению суда, которое оспаривается, а не как заработная плата работника.

Экономика •   •  13583 просмотра
В Энергоатоме опровергли информацию о "заоблачном" размере зарплат их работников

Ракетная атака на Днепр: россияне повредили учебное заведение

Одно из учебных заведений в Днепре было повреждено российским ракетным обстрелом, но все дети были надежно укрыты, что, возможно, спасло им жизнь.

Война •   •  13912 просмотра
Ракетная атака на Днепр: россияне повредили учебное заведение

На Запорожском направлении разведчики и артиллеристы уничтожили российский ЗРК "Бук"

На прошлой неделе украинское разведывательное подразделение и артиллерия уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" на Запорожском направлении.

Война •   •  15084 просмотра
На Запорожском направлении разведчики и артиллеристы уничтожили российский ЗРК "Бук"