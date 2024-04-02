Утром ограничили электричество для всех потребителей на Харьковщине - Укрэнерго

Сегодня утром применены ограничения потребления для всех потребителей Харьковской области. Также действуют ограничения для промышленности на Криворожье. Экспорт на сегодня не запланирован. Об этом во вторник сообщили в Укрэнерго, передает УНН.

Сегодня утром применены ограничения потребления для всех потребителей на Харьковщине. Продолжают действовать ограничения для промышленных потребителей на Криворожье - говорится в сообщении Укрэнерго.

Также, как сообщается, ночью вражеский БПЛА повредил оборудование на одной из подстанций "Укрэнерго". Кроме того, обломки ракеты повредили высоковольтную воздушную линию 330 кВ. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

По данным Укренего, на утро в Украине обесточены 398 населенных пунктов. Из-за боевых действий есть обесточивание в Донецкой, Сумской, Харьковской областях. Из-за технических повреждений - в Сумской области.

Импорт и экспорт

Импорт ожидается в основном в утренние и вечерние часы из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 10 867 МВТ*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 574 МВт.

Экспорт электричества не запланирован, указали в Укрэнерго.

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