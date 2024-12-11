Удар по Запорожью: 6 человек погибли, 22 ранены и 4 под завалами
Киев • УНН
В результате российского удара по Запорожью 6 человек погибли и 22 ранены, четверо до сих пор под завалами. За сутки оккупанты нанесли 268 ударов по 10 населенным пунктам области.
Российская армия во вторник, 10 декабря, нанесла удар по Запорожью. В результате атаки 6 человек погибли, 22 получили ранения. Среди травмированных-ребенок. Разрушена частная поликлиника. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Уже 6 погибших и 22 раненых - увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Вознесеновскому району Запорожья. Ночью спасатели ГСЧС достали из - под завалов двух женщин-они в больнице. В развалинах изуродованного российской ракетой здания находятся еще четыре человека"
Отмечается также, что в течение суток оккупанты нанесли 268 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.
- 150 БпЛА различной модификации атаковали Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, малую Токмачку, Белогорье и Новодаровку.
- 8 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку и Малую Токмачку.
- 109 артобстрелов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки, Малой Токмачки, Белогорья и Новодаровки.
Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
В Запорожье спасатели достали из-под завалов двух женщин, которые дозвонились на линию «101»10 дек. 2024, 21:40 • 15106 просмотров