Удар по Запорожью: 6 человек погибли, 22 ранены и 4 под завалами

Российская армия во вторник, 10 декабря, нанесла удар по Запорожью. В результате атаки 6 человек погибли, 22 получили ранения. Среди травмированных-ребенок. Разрушена частная поликлиника. Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Уже 6 погибших и 22 раненых - увеличилось количество пострадавших в результате вражеского удара по Вознесеновскому району Запорожья. Ночью спасатели ГСЧС достали из - под завалов двух женщин-они в больнице. В развалинах изуродованного российской ракетой здания находятся еще четыре человека"