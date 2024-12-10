В Запорожье спасатели достали из-под завалов двух женщин, которые дозвонились на линию «101»
Киев • УНН
В Запорожье спасатели освободили двух женщин из-под завалов разрушенного здания после их звонка на «101». В результате удара по частной клинике погибли 5 человек, 19 травмированы, спасательные работы продолжаются.
В Запорожье спасатели достали из-под завалов разрушенного здания двух женщин, которые дозвонились на линию "101". Об этом сообщает ГСЧС Запорожья, пишет УНН.
Детали
Во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения "101" позвонили две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания.
В ходе беседы спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное место пребывания.
Получив важную информацию, чрезвычайники с помощью спецоборудования освободили пострадавших. Более семи часов женщины находились под обломками, ожидая помощи. Благодаря слаженной работе спасателей их удалось достать из ловушки и передать медикам. После осмотра врачами скорой помощи обеих женщин госпитализировали в медицинское учреждение,
Дополнение
По состоянию на 22: 30 в результате удара по частной клинике Погибло 4 человека, 19 человек травмированы, из них 1 ребенок. К сожалению, один пострадавший скончался в больнице. Подразделения ГСЧС спасли 4 человека.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
От ГУ ГСЧС привлечено 75 спасателей и 18 единиц техники.
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