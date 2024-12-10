В Запорожье спасатели достали из-под завалов двух женщин, которые дозвонились на линию «101»

В Запорожье спасатели достали из-под завалов разрушенного здания двух женщин, которые дозвонились на линию "101". Об этом сообщает ГСЧС Запорожья, пишет УНН.

Детали

Во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения "101" позвонили две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания.

В ходе беседы спасатели профессионально выяснили детали, чтобы определить их точное место пребывания.

Получив важную информацию, чрезвычайники с помощью спецоборудования освободили пострадавших. Более семи часов женщины находились под обломками, ожидая помощи. Благодаря слаженной работе спасателей их удалось достать из ловушки и передать медикам. После осмотра врачами скорой помощи обеих женщин госпитализировали в медицинское учреждение,