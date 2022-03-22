Удар по столичной Оболони: погиб человек, еще трое ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В результате обстрела российскими оккупантами Оболонского района Киева умер один человек, еще трое получили ранения. Об этом говорится в сообщении столичной Военной администрации, пишет УНН.
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“Сводка за сегодня: удар по Оболони: загорелись 2 дома, 1 грузовик; 1 умерший, трое раненых”, - сообщили в ВА.
Детали
Также сообщается, что сегодня одна ракета выпущена из "Смерча" упала в Днепр, в результате никто не пострадал.
По данным администрации, за все 27 дней сопротивления в Киеве повреждено: 72 многоэтажки, 6 частных домов, 11 школ, 5 детских садов.
Кроме того, 162 диверсанты были задержаны по Киеву за все 27 дней сопротивления.
“Просим жителей Киева не использовать видеофиксаторы, (даже запрещаем) снимать военные объекты, передвижение техники и результат обстрелов”, - отметили в администрации.
Ранее
Как писал УНН, сегодня, 22 марта в Оболонском районе столицы в результате обстрелов российских оккупантов загорелась грузовик и два здания.