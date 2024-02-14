Удар по кораблю рф в Черном море: подбили российский БДК "Цезарь Куников" - СМИ

Российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море атакован утром 14 февраля. Его подбили дронами ГУР, судно затонуло, со ссылкой на собственные источники сообщает "Суспільне", пишет УНН.

Детали

Собственные источники "Суспільне" подтвердили атаку на российский корабль во временно оккупированном Крыму. "Речь идет о российском большом десантном корабле "Цезарь Куников" в Черном море, атакованном утром 14 февраля. По данным источников, его подбили дронами ГУР, судно затонуло", - пишет "Суспільне".

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Сообщалось, что у южного берега Крыма происходит морской бой, мог быть атакован российский корабль.