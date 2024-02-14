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Удар по кораблю рф у Чорному морі: підбили російський ВДК "Цезар Куніков" - ЗМІ

Удар по кораблю рф у Чорному морі: підбили російський ВДК "Цезар Куніков" - ЗМІ

Київ • УНН

 • 27904 перегляди

Російський десантний корабель "Цезарь Куніков" був підбитий у Чорному морі 14 лютого.

Російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі атакований вранці 14 лютого. Його підбили дронами ГУР, судно затонуло, з посиланням на власні джерела повідомляє "Суспільне" , пише УНН.

Деталі

Власні джерела "Суспільного" підтвердили атаку на російський корабель в тимчасово окупованому Криму. "Йдеться про російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі, атакований вранці 14 лютого. За даними джерел, його підбили дронами ГУР, судно затонуло", - пише "Суспільне".

Раніше

Повідомлялося, що біля південного берега Криму відбувається морський бій, міг бути атакований російський корабель.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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