Удар по инфраструктуре Одесской области: пострадали три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня в результате ракетного удара россии по объекту инфраструктуры в Одесской области пострадали три человека. Об этом в Facebook сообщила Одесская районная государственная администрация, передает УНН.
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"Сегодня в который раз была совершена массированная атака на территории Украины и Одесского района в целом – произошел взрыв в 6:44 на территории объекта инфраструктуры, предварительно в результате попадания крылатой ракеты. Известно о трех пострадавших", – говорится в сообщении.
Напомним
Утром 17 ноября по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме сообщил, что российские войска совершают удары по украинской газодобыче и промышленным предприятиям.