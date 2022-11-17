Удар по инфраструктуре Одесской области: пострадали три человека

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"Сегодня в который раз была совершена массированная атака на территории Украины и Одесского района в целом – произошел взрыв в 6:44 на территории объекта инфраструктуры, предварительно в результате попадания крылатой ракеты. Известно о трех пострадавших", – говорится в сообщении.

Напомним

Утром 17 ноября по всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на Киевском международном экономическом форуме сообщил, что российские войска совершают удары по украинской газодобыче и промышленным предприятиям.