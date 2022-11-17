Удар по інфраструктурі Одещини: постраждало троє людей

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"Сьогодні в котрий раз була проведена масована атака на території України та Одеського району в цілому – стався вибух в 6:44 на території об'єкту інфраструктури, попередньо внаслідок влучання крилатої ракети. Відомо про трьох постраждалих", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вранці 17 листопада по всій території України, крім тимчасово окупованого Криму, оголосили повітряну тривогу.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі повідомив, що російські війська здійснюють удари по українському газовидобутку та промислових підприємствах.