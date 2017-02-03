Ученики николаевской школы "Гипанис" госпитализированы с симптомами отравления

$41.080.11
45.050.50
ukru
Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем
08:53 • 19748 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 90813 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

05:47 • 31824 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 90762 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 151680 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 147665 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 152476 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 159024 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 167676 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 140444 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
4м/с
40%
Популярные новости

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 45934 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 43663 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 46747 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 41502 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 41842 просмотра
публикации

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 42015 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 90881 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 227033 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 280294 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 480091 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 4014 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 40354 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 39677 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 53416 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 74860 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Ученики николаевской школы "Гипанис" госпитализированы с симптомами отравления

Киев • УНН

 • 9009 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Четверо учеников разных классов частной школы-сада "Гипанис" в Николаеве госпитализированы в течение последних двух суток в областную детскую инфекционную больницу с симптомами отравления. Об этом СМИ сообщили родители воспитанников заведения, передает УНН.

Ученики николаевской школы "Гипанис" госпитализированы с симптомами отравления

У детей, которые заболели наблюдаются симптомы острой кишечной инфекции: диарея, тошнота, рвота, повышение температуры тела. Точный диагноз пока не установлен. Сейчас проводится тщательный осмотр всех других учеников школы "Гипанис".

Напомним, по данным экспертов, контроль за поставщиками продуктов школьного питания осуществляется на очень низком уровне.

В КГГА ранее заявили, что ответственность за качество продуктов в школах несут поставщики.

Однако, по мнению специалистов, местные чиновники не имеют права отстраняться от вопроса контроля качества продуктов, которыми кормят школьников.

По словам нардепа С.Тригубенко, Госпродпотребслужба сегодня не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$64.30
Bitcoin
$78,892.50
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$35.92
Золото
$3,021.84
Ethereum
$1,566.18