Ученики николаевской школы "Гипанис" госпитализированы с симптомами отравления
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Четверо учеников разных классов частной школы-сада "Гипанис" в Николаеве госпитализированы в течение последних двух суток в областную детскую инфекционную больницу с симптомами отравления. Об этом СМИ сообщили родители воспитанников заведения, передает УНН.
У детей, которые заболели наблюдаются симптомы острой кишечной инфекции: диарея, тошнота, рвота, повышение температуры тела. Точный диагноз пока не установлен. Сейчас проводится тщательный осмотр всех других учеников школы "Гипанис".
Напомним, по данным экспертов, контроль за поставщиками продуктов школьного питания осуществляется на очень низком уровне.
В КГГА ранее заявили, что ответственность за качество продуктов в школах несут поставщики.
Однако, по мнению специалистов, местные чиновники не имеют права отстраняться от вопроса контроля качества продуктов, которыми кормят школьников.
По словам нардепа С.Тригубенко, Госпродпотребслужба сегодня не принимает мер по системному контролю качества школьного питания.