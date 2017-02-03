Учні миколаївської школи "Гіпаніс" госпіталізовані з симптомами отруєння
Київ • УНН
КИЇВ. 3 лютого. УНН. Четверо учнів різних класів приватної школи-садка “Гіпаніс” в Миколаєві госпіталізовано протягом останніх двох діб до обласної дитячої інфекційної лікарні з симптомами отруєння. Про це ЗМІ повідомили батьки вихованців закладу, передає УНН.
У дітей, що захворіли спостерігаються симптоми гострої кишкової інфекції: діарея, нудота, блювання, підвищення температури тіла. Точний діагноз поки не встановлено. Наразі, проводиться ретельний огляд всіх інших учнів школи “Гіпаніс”.
Нагадаємо, за даними експертів, контроль за постачальниками продуктів шкільного харчування здійснюється на дуже низькому рівні.
У КМДА раніше заявили, що відповідальність за якість продуктів у школах несуть постачальники.
Однак, на переконання фахівців, місцеві чиновники не мають права відсторонюватися від питання контролю якості продуктів, якими годують школярів.
За словами нардепа С.Тригубенка, Держпродспоживслужба сьогодні не вживає заходів з системного контролю якості шкільного харчування.